拚復電 屏東停電戶數今再減少4萬戶

莫蘭蒂颱風對南部地區帶來災情，台灣電力公司表示，截至今日下午3時30分，莫蘭蒂風災停電戶數已減少至5萬9000餘戶，主要為屏東縣5萬3000餘戶、金門縣4600餘戶與高雄市1900餘戶。台電表示，供電設施滿目瘡痍，目前停電戶最多的屏東地區，從今天清晨至下午3時30分，已進一步再恢復送電近4萬戶，其中鹽埔鄉、高樹鄉、里港鄉、三地門鄉已恢復供電，至於高雄市可望於今天收班前復電完成，台電今日目標力拼全台復電率9成7。

另外，在外島復電部分，台電除了日前已加派人力外，今日再進一步協調軍方及民間載運能量，增派人力與重機具加速搶修。台電說明，前天已增派22名人力赴金門搶修，今日協調軍方調派Ｃ130運輸機，在下午2時已分批空運載運搶修人員25人與小型工程車6台整合救災，至於運輸機無法搭載的大型特種工程車，台電已聯絡貨輪，預計下午4時從台中港載運3輛前往金門。

台電昨也增派18人小琉球鄉搶修，今再支援12人投入協助，並於屏東縣東港碼頭，集結支援昇空車2台、大型工程車2台、吊臂車及挖土機各1台等車輛機具，盼今日風浪條件許可後，第一時間開船載運登島搶修，加快復電步伐。

(中時)