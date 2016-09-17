收假了 陸鐵路17日估949萬人次
今天是大陸中秋小長假最後一天，大陸全國鐵路迎來返程客流高峰。新華社報導，中國鐵路總公司表示，大陸鐵路17日預計發送旅客949萬人次，預計加開旅客列車388列。
報導說，大陸全國鐵路16日發送旅客782萬人次，年增3.9萬人次，成長0.5%。其中上海鐵路局發送旅客146.5萬人次，廣鐵集團發送旅客108萬人次，北京鐵路局發送旅客76.5萬人次。
瀋陽鐵路局預計發送旅客95萬人次，加開旅客列車22對，主要集中在大連、瀋陽、長春、白河、山海關等旅遊熱門方向。哈爾濱鐵路局加開旅客列車30對，創該局列車加開數量歷史新高。
受颱風莫蘭蒂影響，廣鐵集團、南昌等鐵路局採取列車限速、停運等措施，確保旅客出行安全，目前南昌鐵路局正在對受損嚴重的杏林鐵路大橋緊急搶修，並調整廈門站16日至25日的列車運行方案。1050917
(中央社)
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