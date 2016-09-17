陸軍官校校長親救災 馮世寬給讚

國防部長馮世寬今天表示，從颱風救災中，看得出來國軍官兵勇於犧牲，勇敢果決，以達成任務為優先；他也讚賞陸軍官校校長張捷以身作則，帶領大家去救災，「我給他一個讚」。

中秋連假兩個颱風襲台，國軍救災不停歇，馮世寬今天視察陸軍台北聯保廠時，接受媒體訪問做上述表示。

這幾天國軍忙救災，網路傳出官兵救災時站在垃圾車畫面，還有張捷親自穿工作服救災挨批作秀，媒體詢問馮世寬是否覺得這樣會損害國軍士氣？馮世寬說，他不覺得這樣會損害國軍士氣，看得出來國軍官兵勇於犧牲，勇敢果決，以達成任務為優先，官兵這種精神在戰場上就是拋頭顱、灑熱血。

他說，他探視救災官兵，摸著一個官兵的背，發現官兵渾身溼透、滾燙，他詢問官兵「累不累」？官兵向他說：「報告部長不累」；他又問官兵有沒有想家？官兵回答：「有，但任務優先」。他們也是別人的孩子，甚至有些是別人的父親。

馮世寬表示，「我對官校校長親自以身作則，帶領大家去救災，我給他最高的讚揚，我們本來就是以親愛精誠作為國軍幹部的基石，來帶領我們的部下與部隊，他今天的所作所為，我給他一個讚。」

對有網友指高雄市長陳菊宣布撤除颱風莫蘭蒂災防中心後，在場公務員當場歡聲雷動，把災後復原工作丟給國軍，馮世寬表示「不知道這個狀況」，他去看救災時，官兵士氣很高昂，不會計較誰在誰不在，只想趕快把任務達成，官兵訓練非常有紀律，服從性非常好，「從這點看得出來打仗一定會勝利」。

對於有媒體報導空軍防災官兵好幾天吃白飯配罐頭，馮世寬表示，他去看八軍團給官兵準備的便當比外面賣得都好，他非常高興，當面讚揚八軍團指揮官季連成，他隨意拿起3個便當內容都一樣，不是哪個要給部長吃的，「其他枝枝節節事情不值得計較」。

對於媒體詢問災害防救法規定地方政府在災後要攤還國軍救災成本，但這幾年地方政府都賴帳，將來會不會努力爭取還款？馮世寬表示，假如國防預算有缺，會以這個向行政院要求。1050917

(中央社)