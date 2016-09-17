青年大使奧克蘭國際機場轉機快閃表演

外交部今年青年大使亞太團由公使孫習忍帶團，一行26人於16日自斐濟蘇瓦機場飛抵奧克蘭機場轉機，在機場快閃表演，獲得過往旅客駐足欣賞並給予熱烈掌聲。中央社 105年9月17日

外交部今年青年大使亞太團由公使孫習忍帶團，一行26人於16日自斐濟蘇瓦機場飛抵奧克蘭機場轉機，在機場快閃表演，獲得過往旅客駐足欣賞並給予熱烈掌聲。

本次亞太團自8月26日出發，途經帛琉、菲律賓、印尼、澳洲、吐瓦魯、斐濟及紐西蘭，將臺灣之客家、閩南、陣頭、原住民以及多元文化在各地表演，受到民眾熱烈歡迎，促進國民外交。

青年大使們在奧克蘭國際機場轉機時，駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處安排於機場快閃表演，以二胡及吉他表演周杰倫的「青花瓷」及世博台灣主題曲「台灣心跳聲」，受到過往旅客駐足欣賞並給予熱烈掌聲。

青年大使團透過於各大專院校海選，在語言、音樂及舞蹈方面皆為一時之選，本次巡迴演出讓亞太地區國家能夠瞭解臺灣的藝術、文化，同時青年大使們也表示，透過這次巡迴之旅，對臺灣的外交工作以及邦交國也更加理解。1050917

(中央社)