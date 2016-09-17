耐震研究 店舖住宅應加強沿街結構系統
台灣地震頻繁，內政部建築研究所研發耐震力評估工法發現，沿街店鋪住宅若能加強沿街方向結構系統「軟弱底層」及「強柱弱梁」設計，可有效提升建物耐震力。
內政部建研所組長王順治表示，為提升建築耐震性能，建研所近年於建築耐震能力評估與補強技術的研究成果豐碩，且所轄材料實驗中心設有世界級3000噸油壓試驗機，以及250噸動態油壓試驗機、強力地板、L型反力牆與油壓致動器等多項設備，針對工程實務常見的設計與施工課題研發，已獲致多項成果。
王順治說，建研所7月29日舉行「2016建築結構創新研發及評估補強技術研討會」，針對「鋼筋混凝土(RC)建築物耐震能力評估與補強技術」、「RC柱新型式繫筋施工細節」、「沿街店鋪住宅耐震設計檢核法」、「包覆填充型箱型柱之創新型式繫筋」、「矩形填充混凝土箱型鋼柱的耐震圍束繫桿」及「耦合剪力牆耐震設計」等強化建築耐震性能的研究成果加以介紹。
他舉例，國內常見沿街店鋪住宅，在1樓常做為商業使用，因此不少人擔心，沿街店鋪住宅因1樓牆體較少，沿街向耐震能力堪虞。研究成果顯示，若能加強沿街方向結構系統「軟弱底層」及「強柱弱梁」的設計檢核，並且不論內部鋼筋混凝土牆及磚牆是否具有開口，皆應確實考量這些牆體的影響，以免分析條件與實際情況不符，而錯估結構耐震性能，將可有效提升建物耐震力。
內政部指出，建研所將持續進行結構耐震技術及建築材料的創新研發，以強化建築結構安全，確保建築材料品質，希望能協助工程專業人員提供有效提升耐震性能的方案，提升產業競爭力。1050917
(中央社)
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