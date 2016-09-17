不是詐騙 勞保局會發老年給付簡訊
許多退休民眾收到「勞保年金」及「勞保老年一次給付」手機簡訊時，都會擔心是否是詐騙簡訊。對此，勞保局說，真的是勞保局發的。
勞保年金從民國98年起開辦，勞工保險局也從99年開始陸續推出「勞保年金」及「勞保老年一次給付」手機簡訊通知服務。
勞保局說，勞保老年給付有「按月領取」及「一次領取」2種給付方式。依照「勞工保險條例」第58條第2項規定，老年給付經勞保局核付後，就不能變更給付項目。但仍有勞工在老年給付款項入帳後才反悔，並以勾選錯誤或非本人意願等為由，要求改領致衍生紛擾。
退休勞工只要在勞工保險老年給付申請書上留有手機號碼，勞保局在完成收件受理後，就會主動發送手機簡訊，簡訊中除了通知勞工已收到申請書以外，還會告知所申請的給付項目是年金或一次給付。
勞保局提醒，勞工收到簡訊後，如果想要更改給付項目，務必儘早通知勞保局，以免等到核付後就不能變更了。如要變更申請給付項目，應以書面資料或先以電話連絡勞保局承辦人員辦理變更手續，切勿以手機直接回覆。1050917
(中央社)
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