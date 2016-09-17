超越極限共享喜樂輪椅舞團秘魯傳愛心
台灣「超越極限 共享喜樂」輪椅舞團一行17人於當地時間15日在秘魯首都利馬「華人宣道會寶華堂」進行中南美巡迴慈善展演首場演出，博得滿堂喝采，第二場訂於18日下午4時至6時演出。
中華民國駐秘魯代表吳進木夫婦於16日中午設宴歡迎「超越極限 共享喜樂」輪椅舞團一行，讚揚團員把生命中的挫折與挑戰，透過精湛舞蹈的呈現，激勵人心向上，令人佩服。
「超越極限 共享喜樂」輪椅舞團結合來自台灣彰化喜樂輪椅舞團及馬來西亞「共享空間」舞團的專業舞者，由社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會創會長暨執行長陳忠盛率團首度至南美洲巡迴展演。1050917
(中央社)
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