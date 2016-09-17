拚觀光 台東團前進大陸

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中國大陸北京市台辦邀請台東縣政府參訪，台東副縣長陳金虎今天帶團前往，台東縣政府表示，此行主要開發陸客團到台東。

大陸邀請台灣7縣市首長參訪，台東縣長黃健庭因颱風坐鎮台東，由副縣長陳金虎、國際發展及計畫處長余明勳、觀光旅遊處長江慧卿前往，今天下午從桃園機場搭機。

台東縣政府表示，此行主要是加強兩岸交流，尤其是拓展到台東陸客，以及行銷台東農產品。還會到長沙洽談長沙和台東的直航問題。1050917

(中央社)