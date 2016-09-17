少將親救災 部屬抱屈：難道要操死小兵

陸軍官校校長張捷親自搬樹幹救災，竟引發兩極評價，部屬為他抱屈。（翻攝自網路）

陸軍官校校長張捷投入救災，1張穿工作服搬樹枝照片引發議論，有人讚他親力親為，也有人罵軍官失格；陸官澄清，當時人力不足，校長是以身作則清理老師職務宿舍，部屬則為張捷抱屈：「多1個官做多一分力，難道要讓小兵操死嗎？」

張捷率隊投入災後復原工作，1張他穿著連身工作服搬樹枝的照片被PO上臉書，引發議論，有媒體報導民眾對這張照片「評價兩極」，大部分人稱讚張捷「捨我其誰」，但也有人質疑「國軍被當清潔工」、「將軍不該把自己當小兵」。

陸軍官校發出新聞稿澄清，莫蘭蒂颱風造成校園及老師職務宿舍災損，多處房舍和樹木損壞傾倒，當時校內僅25人留守，校長指示大部分人力負責校園復原工作，他則另率6名兵力協助老師清理宿舍。

官校表示，校內老師朱文章見校長親自帶隊協助，有感而發，拍下照片放上個人臉書表達感謝，校方對此表示尊重，且認為校長接獲教師請求協助電話，當然身先士卒、率先躬行，請外界不要妄加揣測，以免造成當事人困擾。

陸軍官校人員私下則替張捷抱不平，說當時看到校長自己下去做，大家全部動起來，2天下來每個人累到連手都抬不起來，校長雖然是將軍，但也是一分力量，「難道要校長站在旁邊看，讓小兵做到死？」

(中時)