黑洞吞星打能量飽嗝 殺傷力超大
超級黑洞是貪婪的野獸，任何東西只要靠得太近，就會被它們吸進去，連恒星也不例外。天文學家首度清楚地觀察到，黑洞在吞食了恒星後會打飽嗝，只見一道耀眼的光芒劃過天際。
據《華盛頓郵報》（The Washington Post）16日報導，美國國家航空與太空總署（NASA），以及中國科學技術大學的研究人員，利用廣域紅外線巡天探測衛星（Wide-field Infrared Survey Explorer，WISE）望遠鏡所蒐集到的資料，在最近發表的研究論文中，闡述了這些「潮汐力瓦解耀斑」（tidal disruption flares）。
「這是我們首度清楚地看見因「潮汐力瓦解事件」（Tidal Disruption Events）而產生的紅外線光，」NASA研究報告的主要撰稿人約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）瓦倫（Sjoert van Velzen）說，他們觀察到有3個黑洞在吞食恆星。而中國科大則觀察到第4個黑洞在「進食」。
一旦黑洞吞食了恆星，就會釋出能摧毀附近一切的龐大能量，其中包括紫外線與X射線。
瓦倫指出，這就好像黑洞靠投擲火焰來打掃房間。
然而，在最強烈的輻射外，距離黑洞數兆英里的塵粒會吸收恆星死亡時所散發的光。接著這些塵粒會以較長的紅外波長重新將光發射出去。科學家最近觀察到，黑洞所發出的幾種X射線，似乎就是這種現象的特徵。
WISE望遠鏡能捕捉到恆星毀滅所發出的反射光，而科學家可以靠測量恆星原本的耀斑，以及反射光間的延遲時間，來估算恆星遭吞食時釋出了多少能量。
這些研究讓天文學家了解，相關塵粒網的確切位置，以及一些它最基本的特性。而這物質不僅是黑洞的外部，更代表黑洞形成核心的銀河中心。同時，那也使觀察「潮汐力瓦解耀斑」變得格外有趣，因此它們不僅有助科學家了解黑洞的奧秘，也有助於了解黑洞周邊斑斕的漩渦。
(中時電子報)
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