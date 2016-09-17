賽夏民族議會啟動 要求打赫史自請下台
賽夏族民族議會今天（17日）上午舉辦啟動儀式，來自苗栗縣南庄鄉與新竹縣五峰鄉各姓氏代表，分組成上議院與下議院，齊聚在五峰鄉上大隘部落活動中心，宣示民族議會啟動，會中亦附帶決議中，否認現任原民會的賽夏族代表打赫史‧達印‧改擺刨的代表性，並宣讀民族議會的共識宣言以及「給總統的一封信」，由原民會副主委鍾興華代表接受。
鍾興華致詞時表示，他以身為排灣族人身分，興奮也羨慕賽夏族人的民族議會，同時以副主委身分向賽夏族人致歉，他表示了解民族代表出任的爭議性，也為未能即時回應、調整民族代表一事致歉，不過鍾興華也指出，打赫史出任代表一事仍在法律規範內，會將民族議會中各耆老意見，忠實傳達給主委夷將‧拔路兒與行政院長林全等中央部會首長。
來自苗栗、新竹及其他都會區超過百人的賽夏族人齊聚一堂，由耆老朱秀春、趙達貴、風添成、風運勝等人祈福、稟告祖先。會議第一階段，也由朱秀春說明過去賽夏族在選任原民會民族代表的「南北輪流合議規範」，原協議由苗栗南群、新竹北群輪流出任。此次原應輪到北群族人出任代表，未料卻由南群的打赫史‧達印‧改擺刨再度打破此協議。
南群賽夏族耆老風添成以族語指出，地理相隔讓賽夏族人分成南北，但仍會合議討論大事，此次事件是「南庄人太貪心」，要由南群族人背負。風添成也表示，破壞由祖先留下的規範，將讓年輕人無所遵循、迷失方向。
賽夏族自治籌備委員會主委根誌優指出，賽夏族傳統是由各姓氏家族討論出共識，再由各姓氏長老達成共識，民族議會則是延續此種傳統價值。根誌優也表示，自荷蘭人攻占台灣至今已有4百餘年，經歷不同政治主權，賽夏族也面臨衝擊與挑戰，如今僅剩不到6千6百人，也指出「再也沒有分裂的本錢」。
今天民族議會同時也宣讀賽夏民族議會共識宣言、給總統的一封信，傳達賽夏族的傳統文化及價值，附帶決議要求打赫史‧達印‧改擺刨自請下台，且賽夏族不承認打赫史出任原民會民族代表，若因此職位而獲利，也要求原民會追究、檢討。
(中時)
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