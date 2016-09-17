陸證實藍營縣市長訪北京 俞正聲將接見
中國大陸國台辦發言人馬曉光今天證實，8名台灣縣市首長今天應邀抵達北京展開參訪，就旅遊等領域與大陸方面進行探討。
馬曉光是在接受中央社記者訪問時，作上述表示。
根據大陸涉台單位規劃，這8名縣市首長明天上午將與國台辦主任張志軍座談，傍晚將由大陸全國政協主席俞正聲接見。
馬曉光說，由台灣新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣首長組成的參訪團，是應北京市台辦邀請到大陸參訪，將就經濟、文化、旅遊等領域的交流合作，與大陸方面進行探討。
他表示，其中部分縣市首長還將到大陸其他省市參訪。1050917
(中央社)
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