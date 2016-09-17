陸貨輪擱淺金門漏油 環保署：全力協助

受颱風莫蘭蒂影響，中國籍貨輪在金門縣古崗外海擱淺，出現漏油汙染情形。環保署官員今天受訪表示，金門環保局已與海巡署等人員，布放攔油索及岸際清理作業，會盡全力協助。

環保署官員指出，金門縣環保局上午8時30分報回報稱，港泰台州號上面有柴油25公噸及潤滑油2公噸，依行政院核定的重大海洋油汙緊急應變計畫，船上的殘留油量未達100公噸，屬於為第一級，由地方政府應變，由金門縣政府處理。

此外，金門縣環保局今天清晨勘查發現，岸際確認有黑色油汙，環保局兵分兩路，一隊人員會同海巡人員，出海布放攔油索，另一隊則與岸巡人員進行岸際清理；環保署將持續掌握後續狀況，已派員並請開口合約廠商趕赴金門，支援金門清理油汙。

環保署水質保護處長葉俊宏說，最早發現漏油的時間，應是昨天晚上9時、10時左右，目前岸際汙染的範圍約為200公尺至300公尺。對於後續相關求償事宜，會由金門縣環保局統計相關費用後向船東求償，環保署也會協助；至於貨輪是否持續漏油？正由相關人員監視與調查確認中。1050917

(中央社)