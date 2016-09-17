貨輪無漏油？ 交通部卸責推環署未通知

中國大陸籍「港泰台州號」貨輪因莫蘭蒂颱風於15日在金門縣古崗外海擱淺，海巡署岸巡人員昨天（16日）晚間發現漏油汙染狀況後通報金門縣環保局，環保局今天（17日）上午現場會勘後確認海面已遭汙染並通報環保署，但交通部在今天上午中央災害應變中心工作會報時強調未發生汙染，事後又解釋因環保署未主動告知，引發媒體質疑中央災害應變中心各部會訊息不同步。

環保署水質保護處長葉俊宏指出，最早發現漏油的時間，應是昨晚9時至10時之間，由海巡署岸巡總局人員獲報，並通報金門縣環保局，由於夜間難以辨識海面狀況，金門縣環保局今天清晨派員前往會勘，確認岸際有黑色油汙，汙染範圍約200公尺至300公尺，並於8時30分回報環保署。

中央災害應變中心今天上午8時30分召開工作會議，交通部官員依據航港局回報稱擱淺的「港泰台州號」，「無漏油、無貨載、無沉沒之虞」，還強調已指示航港局通知金門縣環保局注意漏油應變，但此時金門縣環保局已回報環保署確有漏油汙染狀況。

遭媒體質疑後，交通部官員事後解釋，因環保署沒有通知交通部相關狀況，所以交通部未能掌握訊息，但8時30分的工作會報結束後，中央災害應變中心9時舉辦的記者會，環保署也未主動更新訊息，而交通部也未主動與環保署確認訊息，引發進駐中央災害應變中心各部會橫向聯繫不彰，恐影響救災工作整合疑慮。

環保署指出，「港泰台州號」載有25公噸柴油及2公噸潤滑油，依行政院核定的重大海洋油汙緊急應變計畫，船上殘留油量未達100公噸，屬於為第一級，由地方政府即金門縣政府處理，目前金門縣政府已與海巡署布放攔油索及岸際清理作業，環保署也派員並請開口合約廠商趕赴金門支援清理油汙。

環保署說，金門縣環保局將統計相關費用後向船東求償，環保署也會提供相關協助，另已要求金門縣環保局監測貨輪是否持續漏油。

(中時)