60歲梅爾吉勃遜好勇 宣布9度當爸！

梅伯與女友羅莎琳明年初將當爸媽。（圖／達志影像）

60歲好萊塢男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson，梅伯）2年前與26歲作家女友羅莎琳（Rosalind Ross）交往，今(17日)他透過發言人宣布羅莎琳有喜，預產期在明年初，而已有6個兒子、2個女兒的梅伯算算這回將是第9度當爸，果然是老當益壯！

梅伯與前妻蘿蘋（Robyn Moore）有過一段婚姻，育有6兒1女，最大的女兒Hannah已經36歲，2009年梅伯與女友歐珊娜（Oksana Grigorieva）生下1女，2011年梅伯和蘿蘋正式離婚，之後梅伯又與歐珊娜分手，2年前戀上作家女友羅莎琳。

外國媒體報導，此胎為羅莎琳的第一胎，兩人對新成員的道來都相當興奮，而梅伯執導新作《鋼鐵英雄（Hacksaw Ridge）》11月也將在北美上映，好消息頻頻，對梅伯目前狀態而言，無疑是愛情事業兩得意。

(中時電子報)