颱風影響 雲嘉以北山區防豪雨

中央氣象局今天下午2時30分發布豪雨特報，雲嘉以北山區防豪雨。

氣象局指出，颱風影響，大台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、南投平地、嘉義以北平地及台南以南山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。1050917

(中央社)