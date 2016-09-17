颱風影響國內航班取消多 立榮18日加開

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颱風馬勒卡影響，今天各航空公司航班多有異動，民航局統計，國內航線上午取消143架次，明天就是收假日，立榮航空將加開4班疏運。

民航局統計，截至上午11時，受颱風馬勒卡影響，國內線有143架次取消、延誤1架次，兩岸暨國際航線取消54架次、延誤10架次。

立榮航空今天宣布，明天松山往返金門的B7-8801航班取消，10時以前往返馬祖的航班取消，10時後則恢復正常營運。

由於明天就是收假日，立榮航空也表示，明天將加開4班機疏運，分別是金門松山2班、高雄馬公1班、馬公松山1班，民眾可多加利用。1050917

(中央社)