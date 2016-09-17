颱風影響國內航班取消多 立榮18日加開
颱風馬勒卡影響，今天各航空公司航班多有異動，民航局統計，國內航線上午取消143架次，明天就是收假日，立榮航空將加開4班疏運。
民航局統計，截至上午11時，受颱風馬勒卡影響，國內線有143架次取消、延誤1架次，兩岸暨國際航線取消54架次、延誤10架次。
立榮航空今天宣布，明天松山往返金門的B7-8801航班取消，10時以前往返馬祖的航班取消，10時後則恢復正常營運。
由於明天就是收假日，立榮航空也表示，明天將加開4班機疏運，分別是金門松山2班、高雄馬公1班、馬公松山1班，民眾可多加利用。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。