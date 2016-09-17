北京旅客遲到無法登機 闖跑道攔飛機

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大陸北京首都機場日前傳出有2名旅客因遲到無法登機，便直接闖入跑道阻攔飛機起飛並要求開艙門讓他們登機。這2名旅客事後遭大陸警方拘留。

綜合大陸民航微周刊、法制晚報報導，有1男1女旅客14日乘坐CA1519次航班，原本在登機口休息疑似因沒有接到登機通知而誤機。

報導指出，當他們意識到的時候飛機已經準備起飛，其中1人情緒激動，不顧機場人員阻攔直接闖進機場跑道，衝到飛機前阻攔飛機，並要求打開艙門登機。

報導指出，其中女旅客的情緒激動，一度失去控制，抱頭痛哭，大陸警方趕到現場後2人被帶走，飛機因此延誤20分鐘左右。這2人後來也遭到拘留。1050917

(中央社)