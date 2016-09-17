王菲演唱會超搶手 黃牛開賣預約票

歌手王菲12月30日將在上海舉行演唱會，還未開始售票，大陸網路黃牛已經在兜售「預約票」，聲稱支付訂金可預訂門票，訂金從人民幣200至2000元不等（約新台幣1000至1萬元）。

為此，王菲經紀人還在微博連續發布闢謠消息，稱至今尚未公布何時公開發售門票，為避免歌迷受到不必要的詐騙，公司嚴正聲明，目前任何人、任何機構表示可以預訂王菲演唱會門票的，請勿相信。

北京晨報今天報導，在淘寶、豆瓣、微博等大陸社交網路都可以看到，已有「預訂王菲演唱會門票」的黃牛出現。這些黃牛稱支付訂金可預訂門票，還有黃牛稱可內部操作保證拿到票，愈早預訂位置愈好。

王菲9日在北京公布上海演唱會消息，演唱會門票最高價格為7800元，最低價格為1800元，但不少網友表示，「票再貴也得搶」、「無論如何要買到票，哪怕花高價」、「天后演唱會值這個價」。

一名王菲粉絲周建從得知演唱會消息後就開始關注門票的事，「粉了王菲十幾年，這些年她一直沒有開過演唱會，也沒發布唱片，這次演出肯定關注的人不少」。

為了能穩妥買到票，周建加入了一個名為「王菲2016演唱會門票預售」的群組，群組裡有人號稱，只要預付訂金，現在就能預訂演唱會門票。「不同價位的票訂金金額不同，愈早交錢位置愈好」。

周建因此花了400元預訂一張1800元的門票，雖然她自己也表示這錢花得「不踏實」，但為了提前獲得門票，她還是決定冒險。

報導說，除了周建加入的類似群組，淘寶、豆瓣、微博等多個大陸網路平台都發現了預售王菲2016門票的廣告。黃牛均表示有管道提前拿票，還有黃牛表示已經「獲得主辦方授權」，預訂價格最高達2000元。1050917

(中央社)