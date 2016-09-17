颱風馬勒卡暫無風雨 宜蘭民眾樂放假

颱風馬勒卡沿台灣東北部經過，宜蘭今天白天暫無強大風雨，民眾樂放颱風假，但中央氣象局下午仍對北部及東北部發布豪雨或大雨特報，民眾還是要注意。

颱風馬勒卡逼近宜蘭，縣府昨天已宣布今天停辦停課，但當地今天從清晨到下午4時並沒有明顯的強大風雨，許多人把握難得的颱風假逛百貨公司，大賣場出現不少購物民眾；也有人到公園散步；甚至還有人到南方澳內埤海灣的寶可夢聖地，觀浪兼抓寶。

中央氣象局說，颱風馬勒卡暴風圈仍籠罩台灣東部、東北部，台中以北及南投地區、北部地區風雨將稍微增強，提醒民眾還是不可大意。1050917

(中央社)