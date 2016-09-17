阻礙動物遷徙 肯亞民眾抗議陸承建鐵路

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肯亞民眾當地時間16日在首都奈洛比舉行示威遊行，抗議中國大陸在國家公園內承建高架鐵路，此舉將威脅包括獅子，豹子和長頸鹿野生動物的遷徙。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導肯亞民眾抗議中國承建鐵路阻礙動物遷徒的消息。

報導稱，世界著名的古生物學家、肯亞野生動物保護局主席李奇（Richard Leakey）稍早表示，高架鐵路不會傷害動物，因此是最佳方案。

他說，「一旦工程竣工，野生動物都可以自由通過，其中包括蒼蠅和長頸鹿。」

不過，環保組織及其他團體都發誓要推翻這項計劃。當地社區活動人士帕提塔（Nkamunu Patita）表示，「這是我們的遺產。」

另外，野生動物保育人士也提交請願信，要求鐵路工程改變施工線路，並歡迎民眾提出「不同的建議」。

這個鐵路建設是由中國交通建設股份有限公司（中交股份）和中國路橋集團所承建，跨越肯亞歷史最久的奈洛比國家公園6公里。

這項工程還要獲得肯亞國家環境管理機關的同意，才能正式動工。1050917

(中央社)