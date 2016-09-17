朱立倫：颱風後速清理 讓民眾能出遊

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新北市長朱立倫今天主持馬勒卡颱風應變會議，隨著颱風即將遠離，他指示相關單位儘速讓環境及交通恢復正常，讓民眾明天能把握連假最後一天順利出遊。

今年中秋連假前後遇兩個颱風來襲，打亂不少人的出遊計畫，朱立倫下午主持馬勒卡颱風災害應變工作會議時，聽取防颱整備的狀況。

根據市府防災協力單位的天氣風險管理公司及台大天災中心分析預測，由於風雨不大，各地河川水位都正常，也無土石流警戒及濁度升高等問題。

預估馬勒卡颱風持續向北轉北北東前進，下午的風雨會增強，但到了晚上就會減緩，若無意外，應該會在深夜解除陸上警報。

朱立倫聽取各單位報告後，首先對辛苦災防人員表示感謝，也要求在颱風陸警解除前，仍需做好防災工作，務必要堅守崗位。

他表示，明天是中秋節連假的最後一天，為讓民眾把握機會出遊，將是颱風過後的一項挑戰，希望儘速清理以恢復市容，讓觀光景點能清掃乾淨，也讓交通能很順暢。1050917

(中央社)