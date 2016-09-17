陳金鋒引退周 球迷盼明天好天氣

今在桃猿的犀猿之戰，雖因颱風攪局被迫延賽，不過球團還是開放商品部，給球迷購買陳金鋒引退的限量商品，所有商品也幾乎被搶購一空。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿原定今在與義大犀牛賽前將舉行陳金鋒雕像揭幕儀式，可惜因馬勒卡颱風攪局，比賽順延，揭幕也被迫延至明日，不過為了讓一早來排隊的球迷，有機會購買陳金鋒限量商品，也開放進場，讓球迷搶購。

猿隊本周舉行野球魂週，為了就是聚焦陳金鋒的引退儀式，可惜本周颱風接二連三來到，已有兩場賽事被迫延賽，領隊劉玠廷表示，原本本週節目規劃，就是讓陳金鋒的引退儀式有一個起承轉合，可惜天公不作美，讓比賽順延，相當可惜，至於明日的整體流程，還是會以晚間賽事作為主軸，但整體規畫可能會做些改變。

此次為了陳金鋒的引退儀式，桃猿球團也特別設立比平常更豐富的限量商品，供球迷收藏，從五款陳金鋒樣式的T恤、帽Ｔ、球衣與球帽，還有限量的簽名球與毛巾，都讓球迷搶購一空。

陳姓球迷就表示，自己中午就跑來排隊，雖然因為天氣關係沒有看到比賽，但還是有買到許多商品特別開心，也已經買好明日陳金鋒引退賽的票，希望明日天氣轉好，一同見證陳金鋒的引退儀式。

(中時電子報)