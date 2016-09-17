中國持美國國債額 創3年新低

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香港信報報導，美國財政部資料顯示，中國7月持有美國國債按月減少220億美元，是2013年以來最大跌幅；總額降至1.22兆美元，也是逾3年以來新低。

日本持有美國國債金額僅次於中國，7月底總額增加69億美元至1.15兆美元。

另外，沙烏地阿拉伯持有美國國債金額，連續6個月下跌，降至965億美元。

(工商)