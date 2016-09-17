馬勒卡擦邊北上 北部風雨稍增強

馬勒卡最新動態圖。（圖片來源：氣象局）

中颱馬勒卡掃過北台灣，中央氣象局表示，目前颱風中心位置在宜蘭的東北方約120公里的海面上，以每小時12公里速度，向北轉北北東進行，暴風圈仍籠罩台灣東部、東北部、台中以北及南投地區，北部地區風雨也將稍增強。

根據氣象局下午4時15分發布的海上陸上颱風警報，陸上警戒地區包括宜蘭、花蓮、臺北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、臺中及南投地區應嚴加戒備。氣象局也提醒，台灣與離島各沿海地區有較強陣風並有長浪發生，請避免前往海邊活動，另適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

受到颱風影響，今日大台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、南投平地、嘉義以北平地及台南以南山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。

(中時)