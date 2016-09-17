網購7天鑑賞期 訂房網不適用

近年來的訂房網消費糾紛，有將近6成都是在取消預訂上。消保處提醒訂房網不適用7天鑑賞期，但國內業者仍應遵守定型化契約應記載及不得記載事項的相關規範。

越來越多民眾出門遊玩時，會使用訂房網站訂房，隨之而來的消費糾紛也變多。要如何避免與解決相關的消費糾紛，以下幾點提供消費者參考。

(1)取消訂單消費糾紛：

根據行政院消費者保護處統計，從103年至105年8月17日，總計接獲187件申訴案，其中有110件，約59%的比率是因為取消預訂產生的扣款爭議。

消保處副處長吳政學說，其實很多業者在網站上都有標明取消的期限跟相關條款，但因為消費者沒有看清楚而導致消費糾紛。他提醒民眾，在訂房前一定要看清楚消費內容。

消保處近期也會跟業者協商，要求業者將民眾最易忽視的訊息，像是免費取消的期限、有無含稅等資訊，標示地更為明顯。

(2)訂房網站不適用7天鑑賞期：

吳政學說，訂房網站算是法條中的「合理例外範圍」，消費者不得以7天鑑賞期為由，要求取消契約。

但如果訂房網站跟住宿的飯店或民宿有一方為台灣業者，就都必須遵守相關定型化契約應記載及不得記載的規定。

至於要取消訂房網的訂單，訂金部分到底該怎麼收取？消保處說，14日前需退還100%訂金；10-13日退還70%；7-9日退還50%；4-6日退還40%；2-3日退還30%；1日退還20%；當天則不退回訂金。

吳政學強調，如果消費契約上是比相關規定還要好，例如約定3日前免費取消等，則屬於磋商條款，將以對消費者最有利的方案執行，否則都必須遵守上述條件。

即使訂房網站上有免責條款，吳政學說有違反消保法的疑慮，近期也會告知業者，要求業者予以改善。

(3)10月1日起標錯價也要履行訂單：

由於有些糾紛起因是業者標錯價導致，吳政學說為了保障消費者，新的電子商務定型化契約應記載及不得記載事項10月1日上路，屆時只要訂單成立，業者就必須履行相關契約。

(4)發生糾紛訂房網站需負責：

吳政學指出，由於消費者的對口單位是訂房網站，有問題一定是由訂房網站負責，如果責任歸屬是飯店，也應是訂房網站處理完消費者問題後，再去找飯店業者釐清誰該負責。

(5)相關單據應保留，保障自身權益：

如果一旦發生消費糾紛，而業者跟消費者協商破裂，消費者除了可以透過網路至消保處網頁申訴外，也可撥打1950申訴專線。消保處收到民眾申訴後，會請各縣市政府消保單位協助雙方協商。

吳政學提醒，民眾一定要保留相關單據，像是確認信、消費單據（例如飯店發票、消費證明）、對話記錄等，才能保障自身權益。

由於消費者使用訂房網站訂房時，可能不限於台灣，吳政學說這部分就會屬於跨境消費糾紛，每個個案都會有不一樣的處理方式跟結果。他提醒消費者不管是購買國內或國外飯店住宿，一定要看仔細網站上標注的相關內容，就能遠離大部份的消費糾紛。1050917

(中央社)