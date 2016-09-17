颱風馬勒卡影響 17縣市豪大雨特報

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受颱風馬勒卡影響，中央氣象局發布18縣市豪大雨特報，豪雨區域包括：新北市、臺北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。

大雨區域包括：基隆市、新竹市、臺中市、花蓮縣、彰化縣、臺南市、嘉義市、高雄市、屏東縣。

氣象局指出，大臺北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、南投平地、嘉義以北平地及臺南以南山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，連日降雨，請民眾注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。1050917

(中央社)