細心使用訂房網 優惠多紛爭少

線上訂房網站比起傳統訂房的方式，不僅更加方便也提供更多優惠，但消費糾紛也開始增加。其實民眾只要在使用訂房網時多留意，不僅可以避免許多消費糾紛，也能讓自己撿到便宜。

消費者在使用訂房網站時，要撿到最便宜的價格有7大方法。

(1)使用比價網比價：

消費者在使用訂房網站前，可以先用trivago等比價網站先行比價，再挑選自己屬意的飯店跟想要使用的訂房網站。

(2)加入會員：

當消費者選擇好要使用的訂房網站時，可以加入該網站會員，因為會員跟非會員的價格通常都會不一樣。

Expedia智遊網表示，只要加入該網站的會員後，在網站上訂購飯店或機加酒行程，就消費至一定金額就可以累積點數，當會員累積3500點，即可兌換新台幣775元的飯店優惠券或1550元的+VIP飯店優惠券。

Hotels.com則是推出「Hotels.com Rewards顧客忠誠計劃」，住宿10晚就送1晚免費住宿。

(3)使用訂房網站App：

為了因應手機及平板盛行，各大訂房網站也紛紛推出專屬APP，並且為了鼓勵消費者使用，通常都會有比網站上更優惠的價格。

(4)用不同國家語言界面：

由於為了吸引更多不同國家的旅客來住宿，部分飯店業者提供給每個國家的消費者價格也許不同，所以消費者可以使用更改國家語言界面的方式，來尋找較便宜的價格。

(5)電子報：

當消費者在訂房網站消費過後，只要消費者願意，訂房網站業者都會不定期寄送電子報，當中都會出現電子報限定的特殊優惠，甚至有機會出現半價優惠。

(6)限時促銷計劃：

各訂房網站皆有可能出現不定時的限時促銷活動。消費者只要把握時機，就能以便宜價格訂到房間。

也有業者推出可遇不可求的神秘優惠，只要消費者在瀏覽網站時細心留意，就能發現專屬的優惠活動。

(7)常駐促銷活動：

除了上述優惠外，消費者在訂房時也可以把握常駐的促銷活動，例如機加酒同時訂購，通常都會有優惠折扣。

除了優惠之外，消費者在使用訂房網站時也最怕遇到跟訂房網站的消費糾紛，但其實只要消費者細心留意三大重點，就不用擔心會遇到消費糾紛。

重點一：取消條款

利用訂房網站訂房時，一定要看清楚取消規定，像是有些飯店提供3天前免費取消，但有些飯店則會標注取消會收取多少比例的訂金等。

Expedia智遊網說，有些飯店如果取消、變更或未依約入住，必須完全支付預定付款總額的費用或手續費，消費者一定要看清楚每間飯店的不同規定。

重點二：訂購內容

常見的消費糾紛當中，其中一樣訂購內容雙方有誤差。Expedia智遊網提醒消費者在訂購前一定要確認日期、訂購房型、人數、是否含早餐、小孩加床是否要多付費等，避免後續有更改時，遭收手續費。Hotels.com也說，消費者確認訂房前，一定要查閱訂房細節及各家住宿的規定。

重點三：價格是否含稅或有無國外手續費

通常訂房網站上的價格是沒有含稅的價格，但手機APP上則為含稅價格，Expedia智遊網說消費者在使用時，一定要注意是否網站的價格是否有含稅，且是否為境外刷卡，避免收到帳單時，才誤解被業者多收錢。

除此之外，使用訂房網站時，大多都為線上刷卡的形式，Expedia智遊網跟Hotels.com都強調，付款系統都有嚴格加密保護，絕對不會洩漏消費者的資料跟使用者習慣。

至於如果消費者在國內或國外遇到問題，例如到飯店時才發現沒有訂單，應該儘快聯繫訂房網站，訂房網站一定會幫消費者處理好，各家訂房網站也都有提供客服電話給消費者撥打。

Expedia智遊網表示，不管是在官網或訂購單上，都會有客服電話給消費者參考，且消費者不用擔心語言問題。Hotels.com也說，提供早上7時至凌晨1時的中文客服及24小時的英文服務給消費者隨時反應問題。

除了電話之外，消費者也可以透過線上管道或客服E-mail跟訂房網站聯繫。1050917

(中央社)