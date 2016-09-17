指標全面改善 巴克萊上調中國下半年經濟預測

香港信報報導，巴克萊經濟學家常健和Yingke Zhou在報告中指出，8月經濟數據一改前月疲弱勢頭，各項指標全線好轉，上調中國第3、第4季經濟增長預測至6.3％和6.1％；同時，亦上調2017年GDP增​​長預測至6.2％。

巴克萊稱，上月的經濟活動指標有所改善，包括工業產值和零售銷售持續改善，固定資產投資增速回穩，信貸增長顯著。

(工商)