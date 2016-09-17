馬勒卡發威 18縣市豪大雨特報

受馬勒卡影響，氣象局對全台18縣市發布豪大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到馬勒卡颱風影響，氣象局對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣發布豪雨、大雨特報。

氣象局表示，今（17）日大台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區、南投山區、雲林山區及嘉義山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、南投平地、嘉義以北平地及台南以南山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。

(集團連線報導)