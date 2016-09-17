颱風趕走遊客 國道5號車流順暢
受到馬勒卡颱風影響，打亂民眾出遊計畫，往日連假必塞的國道5號，出現難得的順暢車流，上午北上路段的車流是過去的3成，下午3時許車流雖增，但車流量也僅是尖峰時刻的7、8成，不過，高速公路局提醒，颱風挾帶雨勢容易影響視線，民眾上路時一定要慢行、注意安全。
高公局坪林行控中心指出，今天（17日）上午7、8時，北上每小時車流600輛次，是假日同期的3成，下午3、4時車流增至1600輛次，但也是尖峰時刻的7、8成，雪隧內時速約70、80公里，國道主線、4處交流道口前都沒堵車。
坪林行控中心表示，連假期間預估還有5000輛次滯留在宜蘭、花東地區尚未北返，但即使集中在明天北返，對國5交通影響不大，但民眾仍要注意雨勢，隨時了解颱風動態。
(中時)
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