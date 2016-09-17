幸福台中嘉年華會 颱風天溫馨登場
馬勒卡颱風來襲，台中今天只有間歇性的小雨，福智基金會下午在文心森林公園舉辦「幸福台中」嘉年華活動，推出多元的展出攤位，打擊樂﹅管樂團等小型節目熱鬧登場，還安排蔬食點心教學及贈送小樹苗，中秋連假吸引民眾前往參觀。
中秋節連假，今天雖然有馬勒卡颱風來擾襲，中市只有間歇小雨，福智文教基金會台中辦事處下午在文心公園舉辦「幸福台中」嘉年華會；夢蓮花文化藝術基金會將在晚間推出「2016幸福台灣讚頌音樂會巡演」晚會活動，吸引民眾參加。
福智文教基金會表示，透過分送樹苗、教導種樹護樹、美味蔬食DIY及兒童讀經等活動，倡導食安﹅親子教育及生態環保等觀念，增進親子互動關係，傳遞正向力量。
嘉年華會活動中設計健康蔬食、儒家孝悌文化及種樹護地球等攤位，現場分送樹苗，推出小型音樂演唱及演奏，邀請民眾及親子同樂，增添不少中秋節的歡樂氣氛。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。