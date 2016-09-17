幸福台中嘉年華會　颱風天溫馨登場

我要評比

幸福台中嘉年華活動推出打擊樂等多元寓教於樂活動攤位，邀請民眾同樂。（陳淑芬攝）

馬勒卡颱風來襲，台中今天只有間歇性的小雨，福智基金會下午在文心森林公園舉辦「幸福台中」嘉年華活動，推出多元的展出攤位，打擊樂﹅管樂團等小型節目熱鬧登場，還安排蔬食點心教學及贈送小樹苗，中秋連假吸引民眾前往參觀。

中秋節連假，今天雖然有馬勒卡颱風來擾襲，中市只有間歇小雨，福智文教基金會台中辦事處下午在文心公園舉辦「幸福台中」嘉年華會；夢蓮花文化藝術基金會將在晚間推出「2016幸福台灣讚頌音樂會巡演」晚會活動，吸引民眾參加。

福智文教基金會表示，透過分送樹苗、教導種樹護樹、美味蔬食DIY及兒童讀經等活動，倡導食安﹅親子教育及生態環保等觀念，增進親子互動關係，傳遞正向力量。

嘉年華會活動中設計健康蔬食、儒家孝悌文化及種樹護地球等攤位，現場分送樹苗，推出小型音樂演唱及演奏，邀請民眾及親子同樂，增添不少中秋節的歡樂氣氛。

(中時)