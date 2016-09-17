陸女為求復合綁架狗 差點害死前男友

中國大陸上海市一名女子一直想要與前男友復合，為此她計畫綁架前男友的寵物狗，希望逼前男友與她見面。但雙方見面後一言不合，她氣憤下以麻醉針藥戳向前男友，幾乎害死他。

明報報導，上海女子海燕與男友交往4、5年，兩人去年因性格不合分手，但海燕心有不甘，多次聯絡前男友欲重修舊好，都被拒絕。

去年11月6日，海燕預先購買針筒及麻醉藥，打算麻醉並綁架前男友的寵物狗，逼他回心轉意。她來到前男友家所在的社區地下車庫，在等到前男友後提出復合的要求，但再次被拒絕了。

海燕的辯護律師表示，當時男方的言語可能帶有侮辱性，然後又用肢體擋了海燕一下，海燕感覺到很羞辱，就隨手拿著原本要麻醉狗的針扎了男方。

她的前男友被麻醉針扎過後不久暈倒，但海燕不僅沒有施救，反而因害怕而逃離現場。前男友的律師稱，他被送院時已無呼吸心跳，幸經搶救後已轉危為安。

海燕因故意傷害罪被警方拘押控告，法院將擇日宣判。1050917

(中央社)