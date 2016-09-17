西子灣擱淺漁船剩2艘 清汙工作大有進展
擱淺西子灣4艘漁船中的富冠707、606號等2艘昨晚已成功脫險，拖往前鎮漁港停泊，另2艘順天606、永興發168因船身半傾海水中，潛水人員了解水下油孔位置，以接管鑽孔抽油；高雄港務分公司說，海上油汙清除達8成，持續從岸際處理，增派百名人力投入，預計1周內完成。
高雄港務分公司勞安處長張展榮表示，橫躺西子灣防坡堤旁的順天606船上還有60公秉甲種柴油，另艘半傾斜在海水中的永興發168有60公秉航空油及350公秉甲級柴油，但這兩艘漁船都因船身破損嚴重及油艙閥門變形擠壓，無法從正常油孔抽油，要另外找適當地方鑽孔，鑽孔不會造成油汙溢漏。
順天606上午以水刀切割船身後展開抽油工作，永興發168是潛水人員下水找油孔鑽孔位置，進行接管船底鑽孔抽油作業；張展榮說，兩船都須先抽完船上殘油，才能進行船體移除，為加速處變進度，港務公司會同船東、保險公司及海事公司研商船體扶正可行性。
張展榮指出，順天606因船身右側機艙有破洞，直接扶正，將造成機油嚴重洩漏，造成汙染，須先抽除油料後再扶正，永興發168船側發現1處破洞，且船舶油料滿艙，船身重，扶正不易且有危險，因此當務之急也是先抽離殘油。
港務公司在富冠707和606拖離西子灣後，加大清汙作業空間，海面及岸際油汙清除工作大有進展，今加派人手以吸油棉清除油汙，至於少許殘留在消波塊上的油漬，將再噴灑清洗。
(中時)
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