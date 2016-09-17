東京山手線推台灣觀光彩繪列車

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交通部觀光局為行銷台灣觀光，17日起在東京市中心最 大的鐵路運輸動脈山手線推出台灣觀光彩繪列車，透過 美食、文化、樂活等宣傳，邀日人乘山手線旅行台灣。 （交通部觀光局提供） 中央社記者楊明珠東京傳真105年9月17日

交通部觀光局為推銷台灣觀光，今天起在東京市中心最大的鐵路運輸動脈山手線推出1列台灣觀光彩繪列車，並播放觀光宣傳廣告，九份、天燈、芒果冰、小籠包等，圖像誘人。

觀光局邀請中華、長榮、復興、台灣虎航4家國籍航空以及 HIS、日本旅行、阪急、DeNA、樂天、KNT近畿日本旅遊、JTB World Vacations等7家日本旅行社合作，包裝台灣觀光形象專列，並播放台灣觀光宣傳廣告。

計畫實施1個月的台灣觀光彩繪列車透過日本民眾熟悉的九份、天燈、芒果冰、小籠包、銘茶、101大樓，並加入日月潭自行車道、台東蘭嶼原住民獨木舟、澎湖古厝等融合美食、文化、樂活等新元素，邀請日本民眾同乘山手線認識台灣。

台灣觀光彩繪列車訴求「週末去台灣」、「去心和距離都很近的台灣」，強調週末及短假期就可輕鬆旅遊台灣。這彩繪列車要讓日本民眾了解，台灣不僅是與日本距離近，人與人之間的心也相近。

今年1至7月，訪台的日本旅客達101萬3668人次，較去年同期成長17.93%，交通部觀光局為持續深耕日本市場，本月21日將邀各縣市政府、旅行社、飯店等業者赴日參加亞洲最大型國際旅展JATA Tourism EXPO Japan，共同行銷台灣。

今年台灣觀光代表團參展單位逾100個，成員240位，雙雙創新高紀錄。19日至25日，觀光局將在東京?谷109 Forum、原宿表參道、有樂町Mullion3處電視牆播放日本偶像木村拓哉為台灣觀光拍攝的廣告。

日本旅行業者協會（JATA）調查顯示，台灣深受日本女性、各年齡層喜愛，榮登今年「暑假期間海外旅遊地」第2名。今年5月，台灣登日本黃金週最受歡迎的海外旅遊地點第1名。1050917

(中央社)