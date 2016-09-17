同產期農作災損補助不重複 高市請命

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尼伯特與莫蘭蒂颱風重創高雄市農產，面對同一產期農作災損補助不得重複，農民欲哭無淚，高雄市農業局今天說，將協助農民復耕，並向農委會反映。

莫蘭蒂颱風重創高雄市棗子、番石榴及香蕉等農產，災損達新台幣4億7500萬元。

農業局說，這次颱風重創高雄農產業，包括番石榴、蜜棗、香蕉等主力農產品，主產區燕巢、大社等區更是災情嚴重，為協助農民儘速復耕復建，各區公所及農會已開始受理申請現金救助及低利貸款，現金救助額度依公告品項額度辦理，低利貸款年息為1.04%，請受災農民即日起至9月26日，儘速前往所在區公所及農會申請。

農業局表示，由於連續遭遇尼伯特與莫蘭蒂颱風侵襲重創農業產地，許多農友反映剛剛完成尼伯特颱風復原重新種植與搭設網室，卻又遭遇莫蘭蒂颱風毀損果樹與網室設施，受限於同一產期作物無法重複申領救助，真的很無奈，希望政府幫幫忙。

農業局說，農作物受限農業天然災害救助辦法的產期規定，同一產期只能補助一次，但網架或溫室等農業設施，只要是重新搭設後又受災損壞屬實，仍然可以再次申請農業設施現金救助；除現金救助外，還有年息僅1.04%的農業低利貸款可申請。

對同一產期農作物無法重複補助一事，農業局說，已積極向農委會反映，建請研擬產業輔導措施，協助農民復耕。1050917

(中央社)