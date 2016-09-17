同產期農作災損補助不重複 高市請命
尼伯特與莫蘭蒂颱風重創高雄市農產，面對同一產期農作災損補助不得重複，農民欲哭無淚，高雄市農業局今天說，將協助農民復耕，並向農委會反映。
莫蘭蒂颱風重創高雄市棗子、番石榴及香蕉等農產，災損達新台幣4億7500萬元。
農業局說，這次颱風重創高雄農產業，包括番石榴、蜜棗、香蕉等主力農產品，主產區燕巢、大社等區更是災情嚴重，為協助農民儘速復耕復建，各區公所及農會已開始受理申請現金救助及低利貸款，現金救助額度依公告品項額度辦理，低利貸款年息為1.04%，請受災農民即日起至9月26日，儘速前往所在區公所及農會申請。
農業局表示，由於連續遭遇尼伯特與莫蘭蒂颱風侵襲重創農業產地，許多農友反映剛剛完成尼伯特颱風復原重新種植與搭設網室，卻又遭遇莫蘭蒂颱風毀損果樹與網室設施，受限於同一產期作物無法重複申領救助，真的很無奈，希望政府幫幫忙。
農業局說，農作物受限農業天然災害救助辦法的產期規定，同一產期只能補助一次，但網架或溫室等農業設施，只要是重新搭設後又受災損壞屬實，仍然可以再次申請農業設施現金救助；除現金救助外，還有年息僅1.04%的農業低利貸款可申請。
對同一產期農作物無法重複補助一事，農業局說，已積極向農委會反映，建請研擬產業輔導措施，協助農民復耕。1050917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。