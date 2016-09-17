黃國榮拜會蒙古全球領袖大學校長

駐蒙古代表黃國榮15日拜會蒙古全球領袖大學(Global Leadership University;GLU)校長兼蒙古-台灣教育中心主任OTGONBAT Barkhuu，就加強此校與台灣大學院校的合作交流等事項交換意見。

OTGONBAT首先向黃國榮簡介他的學校成立發展之沿革及未來發展方向，並表示此校自2008年起與銘傳大學合作成立蒙古-台灣教育中心，接受中華民國數十所大專院校委託，每年選拔蒙古優秀學生約300名，給予獎學金供他們赴台灣就讀大學或碩、博士班，對提升蒙古高等教育發展水準及培育社會各界所需人才助益甚深。

OTGONBAT表示，每年8至9月間中心與台灣多所大學在烏蘭巴托合作舉辦「台灣教育展」，宣傳台灣優質的高等教育，吸引蒙古學生前往就讀，成效良好。今年共有9所台灣的大學來蒙古參展招生，提供蒙古有意出國深造的學生更多的選擇。

黃國榮感謝OTGONBAT長期以來對加強台蒙雙邊高等教育合作關係的支持與貢獻，並建議為幫助蒙古學生提早適應台灣的學習環境，此校可考慮與台灣的大學合作設立華語教學中心，提供有意願前往台灣留學的蒙古青年提早學習華語，作為赴台留學的準備。

由於「全球領袖大學」近年新設立醫學系及護理系，黃國榮也向OTGONBAT簡述台灣與蒙古雙邊醫療合作現況，提供此校未來與台灣的大學院校發展醫療教育合作之參考。

OTGONBAT與黃國榮結束會談後並引領黃國榮參觀學校圖書館、醫護實驗室及新聞中心攝影棚等設施，以及全大計畫於明年5月新建另一教學大樓之預定地，希望黃國榮介紹有意來蒙古發展教育事業的台灣企業前來投資合作。

全球領袖大學成立於2005年，是蒙古知名私立綜合大學，設有企業管理、外語、觀光、法律、醫學及護理等科系，目前約有500名大學部學生及60名中小學生；與台灣及歐美等國多所大學皆建立合作交流關係。1050917

(中央社)