青年大使歐非團聖多美普林西比盛大演出

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外交部青年大使歐非團13及14日分別假聖多美普林西比國會劇場及第二高中盛大演出，座無虛席，聖國官員、國會議員、各界領袖代表及青年學生熱烈出席、盛況空前。

青年大使們90分鐘的精湛表演，充分展現台灣的多元文化和青年朋友的活力朝氣，贏得在場觀眾不絕掌聲。

聖國國家大學及聖多美第一高中學生也應邀上台表演，演出結束時，青年大使們與聖國學生合唱聖國民謠，將活動帶至最高潮。

青年大使團於11日抵達聖多美，除在國會的正式表演外，也拜會聖國國會議長狄歐古及聖國教育、文化暨科學部長戴佑，聖國總統卡瓦留16日親自接見青年大使團成員。1050917

(中央社)