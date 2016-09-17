超夢幻！賭王女現身英國貴族舞會 與王子共舞

何超盈現身英國貴族舞會，與奧地利王子共舞。(取自東網)

何超盈與奧地利王子相談甚歡。(取自東網)

澳門賭王何鴻燊四房長女何超盈，近來頻頻現身國際社交場合，上週又受邀出席有英國頂級舞會之稱的夏洛特女王舞會（Queen Charlotte Ball），並在舞會上與奧地利王子浪漫共舞，男帥女美的組合彷彿童話故事般夢幻。

夏洛特女王舞會歷史悠久，僅有名門貴族才可參加，被譽為英國頂級社交舞會。25歲何超盈當晚頭戴皇冠，打扮宛如公主般一樣，與同齡的奧地利王子Royal Highness Arch Duke Alexander of Austria翩翩起舞，席間更與奧地利王子有說有笑，不知有無擦出愛的火花。

(中時電子報)