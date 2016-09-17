義大黃勝雄回一軍 認為中繼角色挑戰大
義大犀牛黃勝雄月初因左手肘肌腱發炎下放二軍休養，休息三週後，昨重返一軍，也在昨役與桃猿的12局大戰中，中繼登板，拿下本季第6個中繼點，不過黃勝雄表示，中繼對自己的挑戰很大。
黃勝雄本季開季擔任救援投手，開季創下連13場出賽無失分，可惜5月時就因左肩疲勞下放二軍，本月又因手肘肌腱發炎再次下二軍，黃勝雄說，其實這樣發炎都是慢慢累積出來的，不過目前也不會痛了。
目前義大陣中由倪福德擔任終結者角色，黃勝雄則調往中繼，黃勝雄坦言，自己其實比較喜歡擔任終結者，投中繼時感覺壓力比較大，因為要守住7、8兩局，通常這時候對方打者，逆轉氣勢都很強，不過擔任這個角色，也是教練信任你，所以自己也會試著突破自己。
(中時電子報)
關鍵字：黃勝雄
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