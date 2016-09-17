酒後失序罵警 2男被逮捕

36歲的羅男（左）酒後失言罵警察遭逮。（莊旻靜翻攝）

新竹縣名字僅差1字的2名羅姓男子，昨天深夜在新豐鄉吃完烤肉，疑似因酒醉鬧事，員警到場處理時，勸導勿酒駕，還遭3、4字經大罵，甚至疑似要動手，警方昨天依公然侮辱、妨害公務等罪嫌，逮捕2名羅男。

警方昨天深夜因接獲「有人酒駕鬧事」，抵達新豐鄉坪頂三街、松柏街口處理，只見35歲的羅男裸上半身躺在地上、36歲的羅男則穿白上衣，聲稱要騎車離開。

警方告知36歲的羅男不可酒駕，勸導他搭計程車，未料竟被辱罵「X你X」、「X你X的」，還出言「你就不要有犯錯的時候」，另名35歲的羅男見36歲的羅男遭逮捕，突然從地上爬起衝向警方，疑似要解圍，警方因此逮捕2男。

2男被逮捕後，還不斷嚷嚷「要找電視台記者」等語，警方清查2人身分，發現名字僅差1字，年齡又差1歲，差點誤會是兄弟，但2人酒醒後才說「昨天第1次見面」，也為失言、作亂向警方致歉。

(中時)