中秋遇雙颱 校園災損639所累積4.17億

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教育部統計中秋雙颱莫蘭蒂、馬勒卡造成的校園災損，累積已達新台幣4.17億元，受災校數計639校所，其中緊鄰西子灣的中山大學，部分校舍損毀，沿岸受損嚴重，估計損失達2千萬餘元。

根據教育部校安中心統計，受雙颱影響的受災校數共有659校，包括大專17校、高中職86校、國中107校、國小395校、幼兒園50校、館所3所及高雄市所轄體育場館1筆，其中，高雄市295校最多，屏東縣137校次之，台南市127校再次之。

教育部推估，學校災損總金額達4.17億元，若以縣市區分：高雄市災損2.47億餘元最多，屏東縣災損1.28億餘元次之，台南市災損1千514萬餘元再次之。

若以學校區分，中山大學多棟校舍、沿岸毀損、道路邊坡受損等，估計災損金額達2千15萬元，是國內各級學校之最，校園內許多樹木被吹倒，包括菩提廣場的4棵菩提樹，師生感到不捨；屏東縣恆春國中也損失慘重，屋頂鐵皮被吹翻，校舍嚴重漏水，估計損失達1千920萬元。

另高雄市教育局所轄體育場館，也有多處圍籬傾倒、屋頂毀損，估計總損失約4千萬元。

教育部指出，颱風過後，如需復原人力，將由教育部和地方政府統籌，向國防部申請支援，希望中秋連假後能正常上課。

(中時)