犀猿戰延賽 陳金鋒雕像延至18日揭幕

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中華職棒原訂今天下午5時在桃園球場舉行的義大犀牛、Lamigo桃猿比賽，因雨延到18日打雙重賽；陳金鋒漢白玉雕像揭幕儀式也改到18日。

Lamigo桃猿今明兩天在主場舉行「野球魂」主題活動，向「台灣巨砲」陳金鋒致敬，並且預告18日是陳金鋒的引退賽。

因為颱風攪局，使得原訂今天在球場外揭幕的陳金鋒雕像，改到18日亮相。

如果18日下午1時的比賽順利舉行，雕像將在中午12時揭幕，如果午場沒打，則在下午4時揭幕；另外，原本要在今天賽後播放的35分鐘陳金鋒專訪影片，也會在18日當天找時間播放。

聯盟今天下午3時左右發布延賽通知，白天雖然天候不穩定，仍然有球迷到桃園球場排隊，等待入場、搶購陳金鋒紀念商品。比賽確定取消之後，球團開放讓球迷進場購買商品，不讓大家白跑一趟。1050917

(中央社)