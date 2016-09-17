韓儒伯：兩岸態勢半年到一年內不會改變

總統蔡英文就任滿百日，美台商業協會會長韓儒伯撰文評論，中國大陸的不妥協立場，是蔡總統面臨最大的外在挑戰，預判未來半年至1年，兩岸目前態勢不太可能改變。

這篇發表在「華爾街日報」的評論文：「台灣的總統必須證明她的領導能力」（Taiwan’s President Must Prove She Can Lead），提及蔡總統是時候必須在經濟改革、國際貿易及兩岸關係3方面交出成績單。

韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，蔡總統用了許多技術官僚及學界人士組成堅強內閣，不過除了經驗與能力不錯的政務委員鄧振中，缺乏財經專業人才頗令人遺憾，另外還啟用新人唐鳳推動創新。

蔡總統花很多精力關注在兩岸關係，同時還要推動經改，以「新南向」開發新市場，並參與跨太平洋夥伴協定（TPP）。TPP 依舊是台灣的終極目標，一旦無法參與，損及台灣利益將是不堪想像。他說，TPP前途看來不樂觀，不過，一旦有機會，蔡總統勢必放手一搏，期盼台灣在2017年加入。

評論文也提及民進黨已是國會第一大黨，蔡總統與立法院的關係，攸關未來4年施政關鍵成敗。但目前除了通過黨產條例等之外，民進黨立法院黨團的起步表現並不亮眼。此外，年金改革若能成功，對蔡總統及台灣經濟體質將是雙贏。

立法院即將著手審查2017中央政府總預算，優先順序是新南向相關預算，尤其是開展與印度的關係，還有推銷台灣的國防工業及亞洲矽谷倡議。文章也說，蔡政府也可能推動通過停擺的兩岸服貿協議，除向大陸展現善意，美方也樂見；但她可能因而遭致對大陸不夠強硬的批評。

韓儒伯分析，中國大陸是蔡總統面臨的最大外在挑戰，包括軍事持續現代化、挖走台灣的邦交國，從第三國將台灣詐欺犯遣送到大陸，還有陸客來台旅遊人數減少1/3。

不過他也觀察到，大陸的挑釁行為極力避免在兩岸交流上，走到雙方顏面盡失、無以回復的地步，同時也要防止美國漁翁得利。在彼此各有其他優先順序下，兩岸關係態勢在未來半年到1年不可能改變。

韓儒伯提及，台灣人民願意給蔡總統時間引領經濟發展，蔡總統很堅韌、專注，但她必須力排眾議，讓改革上路。1050917

(中央社)