韓儒伯：兩岸態勢半年到一年內不會改變

總統蔡英文就任滿百日,美台商業協會會長韓儒伯撰文評論,中國大陸的不妥協立場,是蔡總統面臨最大的外在挑戰,預判未來半年至1年,兩岸目前態勢不太可能改變。

這篇發表在「華爾街日報」的評論文:「台灣的總統必須證明她的領導能力」(Taiwan’s President Must Prove She Can Lead),提及蔡總統是時候必須在經濟改革、國際貿易及兩岸關係3方面交出成績單。

韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)指出,蔡總統用了許多技術官僚及學界人士組成堅強內閣,不過除了經驗與能力不錯的政務委員鄧振中,缺乏財經專業人才頗令人遺憾,另外還啟用新人唐鳳推動創新。

蔡總統花很多精力關注在兩岸關係,同時還要推動經改,以「新南向」開發新市場,並參與跨太平洋夥伴協定(TPP)。TPP 依舊是台灣的終極目標,一旦無法參與,損及台灣利益將是不堪想像。他說,TPP前途看來不樂觀,不過,一旦有機會,蔡總統勢必放手一搏,期盼台灣在2017年加入。

評論文也提及民進黨已是國會第一大黨,蔡總統與立法院的關係,攸關未來4年施政關鍵成敗。但目前除了通過黨產條例等之外,民進黨立法院黨團的起步表現並不亮眼。此外,年金改革若能成功,對蔡總統及台灣經濟體質將是雙贏。

立法院即將著手審查2017中央政府總預算,優先順序是新南向相關預算,尤其是開展與印度的關係,還有推銷台灣的國防工業及亞洲矽谷倡議。文章也說,蔡政府也可能推動通過停擺的兩岸服貿協議,除向大陸展現善意,美方也樂見;但她可能因而遭致對大陸不夠強硬的批評。

韓儒伯分析,中國大陸是蔡總統面臨的最大外在挑戰,包括軍事持續現代化、挖走台灣的邦交國,從第三國將台灣詐欺犯遣送到大陸,還有陸客來台旅遊人數減少1/3。

不過他也觀察到,大陸的挑釁行為極力避免在兩岸交流上,走到雙方顏面盡失、無以回復的地步,同時也要防止美國漁翁得利。在彼此各有其他優先順序下,兩岸關係態勢在未來半年到1年不可能改變。

韓儒伯提及,台灣人民願意給蔡總統時間引領經濟發展,蔡總統很堅韌、專注,但她必須力排眾議,讓改革上路。1050917

