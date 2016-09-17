詩人愚溪力促文化交流 捷克贈勳感謝
詩人愚溪今天在捷克共和國獲頒「布拉格2016文學之城」（Prague，Cityof the Literature 2016）勳章，感謝他多年來促進台灣與捷克文化交流的貢獻。
勳章正面是捷克已故詩人雅羅斯拉夫‧塞弗爾特（Jaroslav Seifert）的肖像，他曾於1984年獲諾貝爾文學獎，背面刻有「2016布拉格文化之都，獻給愚溪博士， 肯定他的文化成就」。
愚溪是花蓮和南寺方丈，法號道一；他所創辦的「鶴山二十一世紀國際論壇」此次也與「2000論壇」（Forum 2000）、「卡夫卡協會」(The Franz Kafka Society)、「捷克國家筆會」(National PEN Center of Czech)簽訂合作備忘錄，共同促進捷克與台灣的文化藝術交流。
頒獎典禮和簽約儀式在布拉格舉行的「第三十六屆世界詩人大會」開幕式中舉行。
和南寺造福觀音文教基金會表示，道一方丈與多國領袖、藝文界人士皆建立起深厚情誼；與捷克交流往來始於2009年在布拉格與總統哈維爾會晤，道一於會中贈送其著作捷克文版的兒童繪本及動畫DVD各500套予當地弱勢兒童。捷克國家筆會也頒予銀質勳章，肯定道一在藝術和文化領域中的卓越成就和重要影響。1050917
(中央社)
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