里約帕運近尾聲 殘酷現實等著巴西
隨著里約帕運將於明天落幕，巴西近5年來承辦的一連串國際運動盛會也將畫下句點。風光過後，巴西終於還是得回到現實，收拾政局動盪不安與經濟衰退等爛攤子。
法新社報導，巴西接連承辦2014年世界盃足球賽、聯合會盃足賽、聯合國Rio+20永續發展高峰會、教宗方濟各（Pope Francis）參與的里約世界青年日（World Youth Day），以及今年8月里約奧運與9月帕運。
在各項活動籌備期間，巴西始終面對各界擔心延宕或更壞狀況的質疑，但巴西卻能「關關難過關關過」，甚至贏得掌聲。然而，巴西一路走來歷經顛簸，期間同時上演經濟由盛轉衰和政壇動盪急劇惡化。
羅賽芙（Dilma Rousseff）於奧運前夕遭罷黜總統職務，但繼任總統的泰梅爾（Michel Temer）卻在奧運開幕式飽受噓聲；此外，總統任內為巴西爭取到主辦奧運與世足賽的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），如今也面臨重大的貪瀆控告。
巴西經濟持續難以擺脫嚴重衰退之際，先前花下數十億巨資籌建的各項場地與設施，究竟帶來了永績的基礎建設，還是淪為遍地的「蚊子館」，引發各界爭論。
儘管里約市強調奧運場館會持續使用，不會淪為蚊子館，但仍不能平息質疑聲浪。先前為世足賽在12個城市所建的場館，有部分因當地非大型足球市場，多半沒在使用。
運動市場專家貝汀（Erich Beting）表示，地方的運動產業不足以支應這些大型賽事，當民眾希望這裡是足球賽場時，私人企業會想要經營一座自由車賽場？一間蚊子館不用擔心，問題是現在有一大票蚊子館。
此外，有些居民想知道奧運等盛會結束後接踵而來的情況：過去籌辦期間的建設僱用了約3萬名工人，但現在這些人加入了巴西龐大的失業大軍，成為另一大隱憂。1050917
(中央社)
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