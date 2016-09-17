颱風假 朱立倫：平安就好

北北基今天都放颱風假，但因風雨不大，新北市長朱立倫表示，馬勒卡颱風較昨晚預測離台灣更遠，但最重要的是平安就好。

朱立倫下午主持馬勒卡颱風災害應變中心第3次工作會議後受訪，媒體詢及北北基宣布停止上班上課，但風雨似不明顯，他表示，颱風的預測，最重要就是到底颱風的路線會多接近台灣。

他表示，颱風較昨天晚上的預測稍微有偏東一點，也就是說距離台灣的距離，大概多了60公里左右，那當然風雨感受會小一些，但最重要的還是平安就好，大家都是希望最好是無災、無風、無雨。

朱立倫表示，颱風預測的整體計算很困難，這次氣象局、天災風險氣象公司及各國的預測都是一致的，這應是在一個可以接受的範圍。1050917

(中央社)