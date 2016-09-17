迎接全中運 彰縣體育場館10月整修封閉
彰化縣政府明年4月將舉辦全國中等學校運動會，包括彰化縣立體育場、縣立體育館等將從今年10月起展開整修，暫停開放使用。
彰化縣教育處指出，彰化縣將承辦明年的全國中等學校運動會，預計到時候會有來自全台灣各縣市的1萬2000多名選手，到彰化縣參加這項比賽。
教育處指出，為迎接來自各地的中小學選手，提供符合競賽標準的運動場地，包括彰化縣立體育場、彰化縣立體育館等場館計畫展開整修工作，施工期間為了維護民眾安全以及讓工程依進度在預定時間內完工，各場館在整修期間將暫停開放使用。
教育處說明，預定進行整修的包括彰化縣立體育場田徑場、體育館、健興網球場、健興游泳池、員林運動公園等5處。其中，縣立體育場田徑場將從今年10月22日開始整修，縣立體育館則在10月20日開工，健興網球場則是從10月20日起封閉整修，而這3處場館都預計在明年2月28日完工開放。
至於健興游泳池則從12月3日起封閉到明年3月10日，員林運動公園9月19日封閉到12月18日。教育處指出，場館整建完工後，將提供符合全國賽事標準的競賽環境，期盼選手創造佳績。1050917
(中央社)
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