索羅門總理出席幫幫忙基金會捐贈典禮

索羅門總理蘇嘉瓦瑞日前出席由中華民國駐索羅門群島大使于德勝主持的「幫幫忙基金會」捐贈典禮。

索羅門群島主流媒體「索羅門星報」(Solomon Star)、「島嶼太陽報」(Island Sun)16日於頭版及第2版刊登相關活動專文及照片。

報導指出，「幫幫忙基金會」(Simply Help)總部在美國洛杉磯，由旅美台灣善心人士所組成。本次捐贈物品價值達100萬索幣(約合新台幣400萬元)。「幫幫忙基金會」成立宗旨，是以提供救濟物資、職業訓練及庇護所等方式，協助貧窮、無家可歸的遊民及長者。

于德勝首先向蘇蘇嘉瓦瑞說明，「幫幫忙基金會」的任務在於協助貧窮的民眾及其家人，使其能獨立自主生活，他說，「『幫幫忙基金會』提供職業訓練、庇護所、照料及救濟物資，使貧困的民眾有基本人權，能夠維持生活並擁有希望」。

蘇嘉瓦瑞代表索國民眾表達感謝，並稱「幫幫忙基金會」捐贈的物資可以改善索國民眾的生活，對婦女及兒童甚有助益。他說，「世界上需要更多像成立『幫幫忙基金會』這樣有愛心的人，他們的愛心感動索國人民，尤其是婦女與兒童」。

蘇嘉瓦瑞也表示，該批捐贈物資將透過索國慈善組織，分送給需要的民眾。

「幫幫忙基金會」在全球23個國家從事慈善活動，尤其是在中美洲及南太地區貢獻良多，基金會於2000年由創辦人兼董事長鮑曉黛(Tina Bow)成立。1050917

(中央社)