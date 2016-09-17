台北風雨小？ 彭啟明：不小！

我要評比

馬勒卡颱風衛星雲圖。（圖片來源：氣象局）

三貂角風速。（圖取自彭啟明臉書）

台北市社子風速。（圖取自彭啟明臉書）

馬勒卡颱風逐步向台灣邁進，為此，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣都宣布停班停課，避免民眾因颱風受災。不過，今天大台北地區風雨並不明顯，至多小風小雨，不少民眾覺得很不像颱風天；還有人質疑氣象局是否預報失準。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書回應，本來就預估風雨是在中午前後增大，而且又有盆地包圍，風雨相對較小；若是靠山或是邊緣地區，「風雨真的不小」。

彭啟明也說，馬勒卡颱風大約要到晚上，整個主要結構才會脫離台灣，建議民眾還是盡量留在室內比較安全。

(中時)